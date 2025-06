Atelier céramique d’été Lieu-dit Les Ollières Oradour-sur-Vayres 9 juillet 2025 10:00

Tarif : 25 – 35 EUR

Début : 2025-07-09 10:00:00

fin : 2025-08-06 12:00:00

2025-07-09

2025-07-16

2025-08-06

2025-08-13

2025-08-20

Cet été, en Juillet et en Août, Anthony Bortoluzzi, designer et céramiste te propose deux ateliers les mercredis.

Le matin de 10h à 12h, viens réaliser ton duo de coupelle texturées: à base de chute de barbotine de porcelaine, tu vas réaliser une pâte de porcelaine et apprendre à la manipuler la former et la travailler afin d’obtenir la texture de ton choix!

L’après-midi, de 14h à 16h, viens fabriquer ton propre petit canard en porcelaine personnalisé. Tu vas découvrir l’ensemble des étapes de la fabrication d’un canard en porcelaine et le décorer toi-même! .

Lieu-dit Les Ollières Atelier Anthony Bortoluzzi

Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 10 42 60 contact@anthonybortoluzzi.com

