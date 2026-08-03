Atelier céramique A la Folie Déco Dinard
lundi 3 août 2026 · A la Folie Déco · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Atelier céramique
A la Folie Déco 26A Rue de la Paix Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 19:15:00
fin : 2026-08-03 20:15:00
Date(s) :
2026-08-03
PILEA FAIENCE et A LA FOLIE DECO vous proposent un atelier céramique “Bobèche” autour d’un petit apéritif.
Tous niveaux les débutants sont les bienvenus !
Lundi 03 août 2026 de 19h15 à 20h15
Tarif 28€
Lieu A LA FOLIE DECO 26A Rue de la paix 35800 DINARD
Inscription
-En ligne envoyer un message via le compte instagram alafoliedeco
– Par téléphone ou SMS 06 58 16 21 19 .
A la Folie Déco 26A Rue de la Paix Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 58 16 21 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier céramique Dinard a été mis à jour le 2026-07-29 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
À voir aussi à Dinard (Ille-et-Vilaine)
- Exposition Jean DUBUFFET La Houle du virtuel Palais des Arts et du Festival Dinard 4 août 2026
- Séance de gym avec Sport Bretagne Rue Roger Vercel Dinard 4 août 2026
- Visite guidée Odorico et l’art de la mosaïque Dinard 4 août 2026
- Marche Nordique par l’Athlétique Côte d’Émeraude Plage du Prieuré Dinard 4 août 2026
- Visite-atelier Croque Villa Villa des Roches Brunes Dinard 4 août 2026