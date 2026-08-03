Atelier céramique A la Folie Déco Dinard

lundi 3 août 2026 · A la Folie Déco · Dinard

Informations pratiques

Dinard

Atelier céramique

A la Folie Déco 26A Rue de la Paix Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 19:15:00

fin : 2026-08-03 20:15:00

Date(s) :

2026-08-03

PILEA FAIENCE et A LA FOLIE DECO vous proposent un atelier céramique “Bobèche” autour d’un petit apéritif.

Tous niveaux les débutants sont les bienvenus !

Lundi 03 août 2026 de 19h15 à 20h15

Tarif 28€

Lieu A LA FOLIE DECO 26A Rue de la paix 35800 DINARD

Inscription

-En ligne envoyer un message via le compte instagram alafoliedeco

– Par téléphone ou SMS 06 58 16 21 19 .

A la Folie Déco 26A Rue de la Paix Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 58 16 21 19

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English :

L’événement Atelier céramique Dinard a été mis à jour le 2026-07-29 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme