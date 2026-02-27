Atelier céramique enfant Terre d’Aur Saint-Rémy

Atelier céramique enfant

Terre d’Aur 854 route Jules Ferry Saint-Rémy Dordogne

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-17

Place aux petits céramistes Stage de 4 jours (8h) dès 7 ans pour découvrir des gestes ancestraux et repartir avec une œuvre unique (après séchage et cuisson) sur réservation 07 87 27 52 76 .

Terre d’Aur 854 route Jules Ferry Saint-Rémy 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 27 52 76

