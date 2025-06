Atelier céramique enfants Thil-Manneville 7 juillet 2025 10:00

Seine-Maritime

Atelier céramique enfants Rue de l’église Thil-Manneville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Lundi 2025-07-07 10:00:00

fin : 2025-07-12 11:30:00

Date(s) :

2025-07-07

2025-07-15

2025-07-21

Virginie vous propose un atelier céramique spécial enfants !

Viens apprendre à travailler la terre et crée tes propres pièces en céramique !

Dès 6 ans 5 participants maximum par session

Terre non comprise dans le tarif de l’atelier (compter 10€ /kg de terre, soit pour 300g 3€)

Virginie vous propose un atelier céramique spécial enfants !

Viens apprendre à travailler la terre et crée tes propres pièces en céramique !

Dès 6 ans 5 participants maximum par session

Terre non comprise dans le tarif de l’atelier (compter 10€ /kg de terre, soit pour 300g 3€) .

Rue de l’église

Thil-Manneville 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 41 18 15

English : Atelier céramique enfants

Virginie offers a special ceramics workshop for kids!

Come and learn how to work with clay and create your own ceramic pieces!

From age 6 maximum 5 participants per session

Clay not included in workshop price (10? /kg of clay, i.e. for 300g: 3?)

German :

Virginie bietet dir einen speziellen Keramikworkshop für Kinder an!

Komm und lerne, wie man mit Ton arbeitet und kreiere deine eigenen Keramikstücke!

Ab 6 Jahren maximal 5 Teilnehmer pro Kurs

Ton nicht im Preis des Workshops inbegriffen (10? /kg Ton, d.h. für 300g: 3?)

Italiano :

Virginie propone un laboratorio di ceramica speciale per i bambini!

Venite a imparare a lavorare l’argilla e a creare i vostri pezzi di ceramica!

A partire dai 6 anni massimo 5 partecipanti per sessione

L’argilla non è inclusa nel prezzo del laboratorio (10? /kg di argilla, cioè per 300g: 3?)

Espanol :

Virginie ofrece un taller de cerámica especial para niños

Venga a aprender a trabajar la arcilla y a crear sus propias piezas de cerámica

A partir de 6 años máximo 5 participantes por sesión

Arcilla no incluida en el precio del taller (10? /kg de arcilla, es decir, por 300g: 3?)

L’événement Atelier céramique enfants Thil-Manneville a été mis à jour le 2025-06-24 par Office de Tourisme Terroir de Caux