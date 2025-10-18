Atelier céramique enfants Thil-Manneville
Atelier céramique enfants Thil-Manneville samedi 18 octobre 2025.
Atelier céramique enfants
Rue de l’église Thil-Manneville Seine-Maritime
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-21 11:30:00
Virginie vous propose un atelier céramique spécial enfants !
Viens apprendre à travailler la terre et crée tes propres pièces en céramique !
Dès 6 ans 5 participants maximum par session
Terre non comprise dans le tarif de l’atelier (compter 10€ /kg de terre, soit pour 300g 3€) .
Rue de l’église Thil-Manneville 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 41 18 15
