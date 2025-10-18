Atelier céramique enfants Thil-Manneville

Atelier céramique enfants Thil-Manneville samedi 18 octobre 2025.

Atelier céramique enfants

Rue de l’église Thil-Manneville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-21 11:30:00

Date(s) :

2025-10-18 2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23

Virginie vous propose un atelier céramique spécial enfants !

Viens apprendre à travailler la terre et crée tes propres pièces en céramique !

Dès 6 ans 5 participants maximum par session

Terre non comprise dans le tarif de l’atelier (compter 10€ /kg de terre, soit pour 300g 3€) .

Rue de l’église Thil-Manneville 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 41 18 15

