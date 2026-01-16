Atelier céramique enfants Thil-Manneville
Atelier céramique enfants Thil-Manneville samedi 14 février 2026.
Atelier céramique enfants
Rue de l’église Thil-Manneville Seine-Maritime
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-18 11:30:00
2026-02-14 2026-02-16 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19
Virginie vous propose un atelier céramique spécial enfants !
Viens apprendre à travailler la terre et crée tes propres pièces en céramique !
Dès 6 ans 5 participants maximum par session
Terre non comprise dans le tarif de l’atelier (compter 12€ kg de terre) .
Rue de l’église Thil-Manneville 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 41 18 15
