Atelier céramique enfants Thil-Manneville
samedi 17 octobre 2026 · Thil-Manneville
Informations pratiques
Thil-Manneville
Atelier céramique enfants
Rue de l’église Thil-Manneville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-22 11:30:00
Date(s) :
2026-10-17 2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22
A la recherche d’une activité pour les vacances de la Toussaint ?
Virginie vous propose un atelier céramique spécial enfants !
Viens apprendre à travailler la terre et crée tes propres pièces en céramique !
Dès 6 ans – 5 participants maximum par session
Possibilité d’atelier parent/ enfant à la demande sur les mêmes dates .
Rue de l’église Thil-Manneville 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 41 18 15
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English : Atelier céramique enfants
L’événement Atelier céramique enfants Thil-Manneville a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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