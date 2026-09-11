Informations pratiques

Thil-Manneville

Atelier céramique enfants

Rue de l’église Thil-Manneville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-22 11:30:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22

A la recherche d’une activité pour les vacances de la Toussaint ?

Virginie vous propose un atelier céramique spécial enfants !

Viens apprendre à travailler la terre et crée tes propres pièces en céramique !

Dès 6 ans – 5 participants maximum par session

Possibilité d’atelier parent/ enfant à la demande sur les mêmes dates .

Rue de l’église Thil-Manneville 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 41 18 15

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English : Atelier céramique enfants

L’événement Atelier céramique enfants Thil-Manneville a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Terroir de Caux