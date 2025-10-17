Atelier Céramique Impression 3D Fondation d’entreprise Martell Cognac

Atelier Céramique Impression 3D 17 et 18 octobre Fondation d’entreprise Martell Charente

Sur inscription. Atelier tout public à partir de 12 ans. 35€/personne (12-18 ans) et 40€/personne (18 ans et +)

Venez découvrir notre imprimante 3D céramique ! Guidée par l’artiste céramiste Aline Girard, cet atelier d’expérimentation vise à se familiariser avec cet outil pour réaliser un objet imprimé en céramique (vas, tasse, carafe) à partir d’un cylindre modélisé en 3D. L’imprimante sera chargée au préalable d’une porceleine teintée dans la masse, afin d’obtenir des variations de couleurs distinctes à chaque impression.

Fondation d'entreprise Martell 16 avenue Paul Firino Martell, 16100 Cognac Cognac 16100 Vieux Cognac Charente Nouvelle-Aquitaine Créée en 2016 au cœur de Cognac, la Fondation d'entreprise Martell développe une programmation pluridisciplinaire favorisant les collaborations locales, nationales et internationales.

