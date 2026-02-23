Atelier céramique L’Atelier de Pfett’ Truchtersheim

Atelier céramique L’Atelier de Pfett’

8 rue de l'Ecole Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-11 09:00:00

fin : 2026-03-11 12:00:00

Date(s) :

2026-03-11

Atelier céramique avec Leïla Helmstetter, organisé par l’Atelier de Pfett’.

Venez vous initier à la céramique avec l’artiste Leïla Helmstetter ! Leïla vous guidera pas à pas et partagera ses secrets pour votre permettre de créer de vos mains l’objet de votre choix ! Venez avec votre tablier ! Détails de l’atelier

Durée de la séance 3 heures. Atelier pour adultes et enfants à partir de 8 ans (réservé aux membres de l’association), 10 participants maximum.

Tarifs membre 15€/pers, matériel fourni.

La cuisson et l’émaillage seront effectués par la suite par Leïla dans son atelier à Strasbourg, ce qui nécessitera de votre part un 2ème déplacement à Pfettisheim pour récupérer votre objet lorsqu’il sera prêt, quelques semaines après l’atelier ! .

8 rue de l’Ecole Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 95 61 86 latelierdepfett@gmail.com

English :

Ceramics workshop with Leïla Helmstetter, organized by Atelier de Pfett’.

