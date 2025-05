Atelier Céramique – Le Hangar Zéro Le Havre, 22 mai 2025 15:00, Le Havre.

Seine-Maritime

Atelier Céramique Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Tarif :

Date :

Début : 2025-05-22 15:00:00

fin : 2025-05-22 17:00:00

Date(s) :

2025-05-22

Envie de mettre les mains dans la terre et de laisser libre cours à votre créativité ? Participez à un atelier convivial où vous pourrez créer des petits objets uniques selon vos envies

– Animaux en modelage

– Repose-cuillères

– Fleurs piquées

– Diffuseurs de parfum

Au programme exploration des techniques de modelage, de la plaque et du colombin, guidée par une animatrice expérimentée.

Cet atelier est ouvert à tout, débutants comme initiés. Repartez avec vos créations pleines de personnalité !

Durée 2h

Réservation obligatoire c.encouleurs76@gmail.com

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

English : Atelier Céramique

Would you like to get your hands dirty and give free rein to your creativity? Join us for a friendly workshop where you can create small, unique objects to your own taste:

– Animal modeling

– Spoon rests

– Quilted flowers

– Perfume diffusers

On the program: exploration of modeling, plate and colombin techniques, guided by an experienced workshop leader.

This workshop is open to beginners and advanced alike. Come away with your own creations full of personality!

Duration: 2 hours

Reservations required: c.encouleurs76@gmail.com

German :

Haben Sie Lust, Ihre Hände in die Erde zu stecken und Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen? Nehmen Sie an einem geselligen Workshop teil, bei dem Sie nach Lust und Laune kleine Unikate herstellen können:

– Tiere aus Modelliermasse

– Löffelaufsätze

– Gesteckte Blumen

– Duftspender

Auf dem Programm steht die Erkundung der Techniken des Modellierens, der Platte und des Colombos, angeleitet von einer erfahrenen Kursleiterin.

Dieser Workshop ist für alle offen, Anfänger wie Fortgeschrittene. Gehen Sie mit Ihren Kreationen voller Persönlichkeit nach Hause!

Dauer: 2 Std

Reservierung erforderlich: c.encouleurs76@gmail.com

Italiano :

Volete sporcarvi le mani e dare libero sfogo alla vostra creatività? Unitevi a noi in un laboratorio amichevole dove potrete creare oggetti unici a vostro piacimento:

– Modellazione di animali

– Poggia-cucchiaio

– Fiori trapuntati

– Diffusori di profumo

In programma: esplorazione delle tecniche di modellazione, placca e colombino, guidata da una facilitatrice esperta.

Questo laboratorio è aperto a tutti, principianti e avanzati. Venite a trovarci con le vostre creazioni piene di personalità!

Durata: 2 ore

Prenotazione obbligatoria: c.encouleurs76@gmail.com

Espanol :

¿Quieres ensuciarte las manos y dar rienda suelta a tu creatividad? Acompáñanos en un simpático taller en el que podrás crear objetos únicos a tu antojo:

– Modelado de animales

– Reposacucharas

– Flores acolchadas

– Difusores de perfume

En el programa: exploración de las técnicas de modelado, plancha y colombina, guiada por un animador experimentado.

Este taller está abierto a todos, principiantes y avanzados. Salga con sus propias creaciones llenas de personalidad

Duración: 2 horas

Imprescindible reservar: c.encouleurs76@gmail.com

