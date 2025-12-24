Atelier Céramique, Le Hangar Zéro Le Havre
Atelier Céramique, Le Hangar Zéro Le Havre samedi 10 janvier 2026.
Atelier Céramique
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime
Envie de mettre les mains dans la terre et de laisser libre cours à votre créativité ? Participez à un atelier convivial où vous pourrez créer des petits objets uniques selon vos envies
– Animaux en modelage
– Repose-cuillères
– Fleurs piquées
– Diffuseurs de parfum
Au programme exploration des techniques de modelage, de la plaque et du colombin, guidée par une animatrice expérimentée.
Cet atelier est ouvert à tout, débutants comme initiés. Repartez avec vos créations pleines de personnalité !
Durée 2h
Réservation obligatoire c.encouleurs76@gmail.com .
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr
