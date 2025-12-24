Atelier Céramique, Le Hangar Zéro Le Havre

Atelier Céramique

Début : 2026-01-10 14:00:00

fin : 2026-01-10 16:00:00

2026-01-10

Envie de mettre les mains dans la terre et de laisser libre cours à votre créativité ? Participez à un atelier convivial où vous pourrez créer des petits objets uniques selon vos envies

– Animaux en modelage

– Repose-cuillères

– Fleurs piquées

– Diffuseurs de parfum

Au programme exploration des techniques de modelage, de la plaque et du colombin, guidée par une animatrice expérimentée.

Cet atelier est ouvert à tout, débutants comme initiés. Repartez avec vos créations pleines de personnalité !

Durée 2h

Réservation obligatoire c.encouleurs76@gmail.com .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

