Atelier céramique
Levroux Indre
Début : 2025-10-30
fin : 2025-10-30
2025-10-30
Venez créer vos propres œuvres en céramique lors de nos ateliers ludiques et créatifs.
Différentes formules sont proposées
Enfants 1h30
Duo enfant + adulte 2h
Ados et adultes 2h
Un moment convivial pour apprendre, expérimenter et repartir avec votre création unique.
Pendant les vacances de la Toussaint .
Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 6 20 66 25 03
English :
Ceramic workshop
German :
Keramik-Werkstatt
Italiano :
Laboratorio di ceramica
Espanol :
Taller de cerámica
