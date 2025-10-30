Atelier céramique Levroux

Atelier céramique Levroux jeudi 30 octobre 2025.

Levroux Indre

Venez créer vos propres œuvres en céramique lors de nos ateliers ludiques et créatifs.

Différentes formules sont proposées

Enfants 1h30

Duo enfant + adulte 2h

Ados et adultes 2h

Un moment convivial pour apprendre, expérimenter et repartir avec votre création unique.

Pendant les vacances de la Toussaint .

Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 6 20 66 25 03

English :

Ceramic workshop

German :

Keramik-Werkstatt

Italiano :

Laboratorio di ceramica

Espanol :

Taller de cerámica

