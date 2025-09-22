Atelier céramique Mialet
Atelier céramique Mialet lundi 22 septembre 2025.
Atelier céramique
Salle Pédagogique Mialet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-22
fin : 2025-12-08
Date(s) :
2025-09-22 2025-09-29 2025-10-13 2025-10-27 2025-11-03 2025-11-24 2025-12-08
Découvrir les techniques du modelage, travail à la plaque, au colombin, au pincé, le kurinuki…
Découvrir les techniques du modelage, travail à la plaque, au colombin, au pincé, le kurinuki… .
Salle Pédagogique Mialet 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 98 66 08 patyh.autourdelaterre@gmail.com
English : Atelier céramique
Discover modelling techniques, working with plates, colombin, pincé, kurinuki…
German : Atelier céramique
Entdecken Sie die Techniken des Modellierens, Arbeiten mit der Platte, dem Colombin, dem Pincé, dem Kurinuki…
Italiano :
Scoprite le tecniche di modellazione, la lavorazione di lastre, colombin, pincé, kurinuki…
Espanol : Atelier céramique
Descubra las técnicas de modelado, trabajo con planchas, colombin, pincé, kurinuki…
L’événement Atelier céramique Mialet a été mis à jour le 2025-09-15 par Isle-Auvézère