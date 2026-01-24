Atelier Céramique modelage PEANUTS Atelier Elise Lefebvre Limoges

Atelier Céramique modelage PEANUTS

Atelier Elise Lefebvre 46 Rue de Fontaury Limoges Haute-Vienne

Tarif : 80 – 80 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-14 2026-03-15

L’Atelier Peanuts vous propose un atelier céramique modelage destiné aux adultes, qui se déroulera en deux sessions, aux côtés de l’artisane Elise Lefebvre. Apprenez à façonner à la main vos propres bols et vases avec les techniques traditionnelles de modelage. Après s’être initiés au processus de peinture avec les engobes, Elise vous montrera ses astuces pour le décor au papier découpé afin de réaliser des motifs ou dessins colorés !

Tout le matériel est fourni.

Réservations en ligne. .

Atelier Elise Lefebvre 46 Rue de Fontaury Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 06 66 94 asso2peanuts@gmail.com

