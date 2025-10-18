Atelier céramique Monstrueux bougeoir ! (5-8 ANS) Limoges
Atelier céramique Monstrueux bougeoir ! (5-8 ANS) Limoges samedi 18 octobre 2025.
Atelier céramique Monstrueux bougeoir ! (5-8 ANS)
12 boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne
Avec le collectif Peanuts.
En t’inspirant des monstres d’Halloween, réalise un bougeoir effrayant. Puis, accompagné d’un guide laisse
toi ensorceler jusqu’aux souterrains de la Règle.
– Atelier de 2h
– Les parents ne sont pas conviés à l’atelier.
– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web
– Lieu de rdv communiqué lors de la réservation .
12 boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
