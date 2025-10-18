Atelier céramique Monstrueux bougeoir ! (5-8 ANS) Limoges

Atelier céramique Monstrueux bougeoir ! (5-8 ANS) Limoges samedi 18 octobre 2025.

Atelier céramique Monstrueux bougeoir ! (5-8 ANS)

12 boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Avec le collectif Peanuts.

En t’inspirant des monstres d’Halloween, réalise un bougeoir effrayant. Puis, accompagné d’un guide laisse

toi ensorceler jusqu’aux souterrains de la Règle.

– Atelier de 2h

– Les parents ne sont pas conviés à l’atelier.

– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web

– Lieu de rdv communiqué lors de la réservation .

12 boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

English : Atelier céramique Monstrueux bougeoir ! (5-8 ANS)

German : Atelier céramique Monstrueux bougeoir ! (5-8 ANS)

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier céramique Monstrueux bougeoir ! (5-8 ANS) Limoges a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Limoges Métropole