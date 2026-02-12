ATELIER CÉRAMIQUE Montpellier

ATELIER CÉRAMIQUE

1348 Avenue de la Mer-Raymond Dugrand Montpellier Hérault

Tarif : 50 – 50 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Offrez-vous un moment créatif et relaxant autour du modelage de la terre, à Pépita Café (Marché du Lez, Montpellier) le 22 février de 10 à 12h.

Pendant 2h, découvrez les gestes de base de la céramique et créez un objet unique (coupelle, bijou, objet déco…) dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Atelier accessible à tous, tout le matériel est fourni.

Tarif 50 € personne

Sur réservation .

1348 Avenue de la Mer-Raymond Dugrand Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Treat yourself to a creative and relaxing moment of clay modeling, at Pépita Café (Marché du Lez, Montpellier) on February 22 from 10 to 12.

For 2 hours, discover the basic gestures of ceramics and create a unique object (bowl, jewel, decorative object?) in a warm and friendly atmosphere. All materials provided.

