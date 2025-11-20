Atelier Céramique Qualia le Loft Parthenay

Atelier Céramique

Qualia le Loft 51 Rue Louis Aguillon Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Rendez-vous pour un atelier céramique. .

Qualia le Loft 51 Rue Louis Aguillon Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 77 61 54

English : Atelier Céramique

German : Atelier Céramique

Italiano :

Espanol : Atelier Céramique

L’événement Atelier Céramique Parthenay a été mis à jour le 2025-10-29 par CC Parthenay Gâtine