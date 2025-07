Atelier céramique Petite boite L’atelier O Crest

Atelier céramique Petite boite

L’atelier O 26 rue de l’hôtel de ville Crest Drôme

Début : Jeudi 2025-07-24

Chacun de nous possède ces petits objets, trésors, souvenirs précieux ou secrets à protéger. Delphine vous guide pas à pas pour réaliser votre PETITE BOÎTE.

L’atelier O 26 rue de l’hôtel de ville Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 25 65 14 lateliero@mailo.com

English :

Each of us has these little objects, treasures, precious memories or secrets to protect. Delphine guides you step by step through the process of creating your own PETITE BOÎTE.

German :

Jeder von uns besitzt diese kleinen Gegenstände, Schätze, wertvolle Erinnerungen oder Geheimnisse, die es zu schützen gilt. Delphine führt Sie Schritt für Schritt durch die Herstellung Ihrer KLEINEN BOX.

Italiano :

Ognuno di noi ha questi piccoli oggetti, tesori, ricordi preziosi o segreti da proteggere. Delphine vi guiderà passo dopo passo nel processo di creazione della vostra SCATOLA.

Espanol :

Cada uno de nosotros tiene esos pequeños objetos, tesoros, recuerdos preciosos o secretos que proteger. Delphine te guiará paso a paso en el proceso de creación de tu propia LITTLE BOX.

