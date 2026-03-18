Atelier céramique Pierre Bellanger

5 Rue Henri Germond Illiers-Combray Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 17:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Atelier céramique Pierre Bellanger

Dans le cadre de l’exposition présente à l’Office de Tourisme Intercommunal d’Illiers-Combray consacré aux frères Amiot et à l’Orientalisme, découvrez un atelier d’initiation à la poterie d’une heure animé par Pierre Bellanger, pensé comme une parenthèse créative aux inspirations orientales. Au fil de gestes simples et accessibles, les participants explorent le travail de la terre, les formes douces et les motifs inspirés de l’artisanat d’Orient. Dans une atmosphère calme et chaleureuse, Pierre Bellanger guide chacun pas à pas, invitant à la concentration, au toucher de la matière et à l’expression personnelle, pour une première expérience sensorielle et créative autour de la poterie.

Réservation sur le site de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche. .

5 Rue Henri Germond Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Ceramic workshop Pierre Bellanger

L’événement Atelier céramique Pierre Bellanger Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-03-18 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE