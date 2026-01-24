Atelier Céramique-Plâtre PEANUTS Atelier Elise Lefebvre Limoges

Atelier Céramique-Plâtre PEANUTS

Atelier Elise Lefebvre 46 Rue de Fontaury Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-01

2026-01-31 2026-02-01

L’Atelier Peanuts vous propose un atelier céramique-plâtre destiné aux adultes, qui se déroulera en deux sessions, aux côtés de l’artisane Elise Lefebvre. À partir de vos récoltes ( coquillages, branches , végétaux), de vos trouvailles ( bijoux , boutons, jouets), de vos créations ( avec un modelage en terre ) ou des trésors disponibles à l’atelier, créez votre moule afin de réaliser un bas relief.

Le samedi après-midi sera consacré à la réalisation du moule tandis que le dimanche matin sera prévu pour effectuer la réalisation d’un objet (carreau, ex-voto, bijou ou une petite pièce utilitaire).

Tout le matériel est fourni.

Atelier Elise Lefebvre 46 Rue de Fontaury Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 06 66 94 asso2peanuts@gmail.com

