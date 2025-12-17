Atelier céramique Studio Vlam Roquefort

Atelier céramique

Studio Vlam 6 Carrérot Perget Roquefort Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-02

fin : 2026-01-02

Date(s) :

2026-01-02

Vous souhaitez en apprendre plus sur la céramique ? Le Studio Vlam vous propose un atelier en binôme adulte/enfant ou en solo pour apprendre les rudiments de cet Art pour développer et exprimer toute votre créativité en réalisant l’objet en grès de votre choix.

Uniquement sur réservation.

Vous souhaitez en apprendre plus sur la céramique ? Le Studio Vlam vous propose un atelier en binôme adulte/enfant ou en solo pour apprendre les rudiments de cet Art pour développer et exprimer toute votre créativité en réalisant l’objet en grès de votre choix.

Uniquement sur réservation. .

Studio Vlam 6 Carrérot Perget Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 77 87 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier céramique

Would you like to learn more about ceramics? Studio Vlam offers you a workshop in pairs (adult/child) or solo, to learn the rudiments of this art form and develop and express your creativity by creating the stoneware object of your choice.

Reservations required.

L’événement Atelier céramique Roquefort a été mis à jour le 2025-12-15 par OT Landes d’Armagnac