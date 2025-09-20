Atelier céramique « Ton petit diable » Pont Valentré Cahors

Gratuit. Places limitées. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T14:30:00+ – 2025-09-20T15:30:00+

Fin : 2025-09-21T16:+ – 2025-09-21T17:+

La direction du patrimoine de la Ville de Cahors vous invite à un atelier manuel autour de la céramique et du pont Valentré. Peu importe votre âge, venez vous essayer à cet art. Pont Valentré oblige, vous pourrez vous exercer à reproduire ou créer de vos propres mains votre reproduction du célèbre diable abrité par le pont.

Pont Valentré Pont Valentré, 46000 Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://pontvalentre.fr/events/atelier-ceramique-ton-petit-diable-dans-le-cadre-des-jep-2025/ »}] Plus grand pont fortifié médiéval d’Europe conservé, le pont Valentré, érigé au XIVe siècle par les consuls de la ville est le monument emblématique de la ville de Cahors.

© Ronny Despature