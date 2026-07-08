Atelier céramiques antiques Mirebeau-sur-Bèze
mercredi 8 juillet 2026 · Mirebeau-sur-Bèze
Informations pratiques
Mirebeau-sur-Bèze
Atelier céramiques antiques
6 ter Place Général Viard Mirebeau-sur-Bèze Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-08 16:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Profitez d’un moment convivial pour découvrir les usages et les procédés de fabrication des céramiques antiques et repartir avec votre création. .
6 ter Place Général Viard Mirebeau-sur-Bèze 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 36 76 17 contact@mirabellum.fr
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English : Atelier céramiques antiques
L’événement Atelier céramiques antiques Mirebeau-sur-Bèze a été mis à jour le 2026-07-01 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)