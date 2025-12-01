Atelier Céramusical Bourges

Atelier Céramusical

6 Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Début : 2025-12-17 14:30:00

fin : 2025-12-17 16:00:00

2025-12-17

Un atelier créatif où la musique rencontre la céramique !

Le Parvis des Métiers accueille un atelier original destiné aux enfants de 7 à 11 ans une découverte de la céramique inspirée par les paroles et la musique d’une célèbre chanson française.

Animé par Nina Prot, céramiste agréée par l’Éducation Nationale, cet atelier propose discussion autour de l’œuvre, création de carreaux d’argile et réalisation d’une fresque collective. Chaque enfant repartira avec sa céramique personnalisée, souvenir d’un moment ludique et artistique.

Atelier de 1h30 places limitées et inscription obligatoire. 15 .

6 Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 34 64 57 74 contact@ninaprot.fr

A creative workshop where music meets ceramics!

