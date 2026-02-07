Atelier – Cercle de parole : la femme autour de 40 ans, transition hormonale Carré des Services (Le) Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-19 14:00 – 16:00

Gratuit : oui Gratuit sur réservation Gratuit sur réservation au 02 28 25 23 17 Tout public

Cercle de parole : la femme autour de 40 ans, transition hormonale avec l’association TRUST. Pour toutes les femmes de 40 ans et + qui souhaitent échanger et s’informer pour mieux vivre la (pré)ménopause, période incontournable de la vie d’une femme.À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.Découvrez le programme complet à St-Herblain : www.saint-herblain.fr/evenements/journee-internationale-des-droits-des-femmes/

Carré des Services (Le) Est Saint-Herblain 44800

0228252317 https://www.saint-herblain.fr/agenda/atelier-cercle-de-parole-la-femme-autour-de-40-ans-transition-hormonale/



