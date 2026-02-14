Atelier – Cercle de parole : la femme autour de 40 ans, transition hormonale, Le Carré des Services Publics, Saint-Herblain

Atelier – Cercle de parole : la femme autour de 40 ans, transition hormonale Jeudi 19 mars, 14h00 Le Carré des Services Publics Loire-Atlantique

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T14:00:00+01:00 – 2026-03-19T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-19T14:00:00+01:00 – 2026-03-19T16:00:00+01:00

Cercle de parole : la femme autour de 40 ans, transition hormonale avec l’association TRUST. Pour toutes les femmes de 40 ans et + qui souhaitent échanger et s’informer pour mieux vivre la (pré)ménopause, période incontournable de la vie d’une femme.

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

Découvrez le programme complet à St-Herblain : www.saint-herblain.fr/evenements/journee-internationale-des-droits-des-femmes/

Le Carré des Services Publics 15 Rue d’Arras, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Harlière Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.saint-herblain.fr/agenda/atelier-cercle-de-parole-la-femme-autour-de-40-ans-transition-hormonale/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0228252317 »}] [{« link »: « https://www.saint-herblain.fr/evenements/journee-internationale-des-droits-des-femmes/ »}]

Assistez à l’atelier cercle de parole autour de la ménopause. droit femme