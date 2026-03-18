ATELIER CERCLE DE TAMBOURS ET DE MÉDITATIONS GUIDÉES Montpellier
ATELIER CERCLE DE TAMBOURS ET DE MÉDITATIONS GUIDÉES Montpellier vendredi 27 mars 2026.
ATELIER CERCLE DE TAMBOURS ET DE MÉDITATIONS GUIDÉES
Place Jacques Mirouze Montpellier Hérault
Tarif : 25 – 25 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Soirée-atelier exceptionnelle avec Pasang Lama Kaji, chaman népalais, autour du tambour chamanique et de la méditation guidée.
Un moment pour ralentir, relâcher le stress et se reconnecter à soi grâce à la vibration du tambour, au souffle et à la présence.
Atelier Cercle de tambours et de méditations guidées
Soirée-atelier exceptionnelle avec Pasang Lama Kaji, chaman népalais, autour du tambour chamanique et de la méditation guidée.
Un moment pour ralentir, relâcher le stress et se reconnecter à soi grâce à la vibration du tambour, au souffle et à la présence.
Au programme
• cercle de tambours (expérience collective et vibratoire)
• méditations guidées accessibles à tous
• recentrage, apaisement du mental et du système nerveux
• espace de transformation intérieure dans un cadre bienveillant
Aucune expérience requise.
Prêt de tambour possible sur demande.
Une soirée profonde, vivante et ressourçante.
Sur réservation .
Place Jacques Mirouze Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 52 34 52 76 one.murielcalventus@gmail.com
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English : ATELIER CERCLE DE TAMBOURS ET DE MÉDITATIONS GUIDÉES
Special evening workshop with Nepalese shaman Pasang Lama Kaji, featuring shamanic drumming and guided meditation.
A moment to slow down, release stress and reconnect with yourself through the vibration of the drum, breath and presence.
L’événement ATELIER CERCLE DE TAMBOURS ET DE MÉDITATIONS GUIDÉES Montpellier a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 OT MONTPELLIER