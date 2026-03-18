ATELIER CERCLE DE TAMBOURS ET DE MÉDITATIONS GUIDÉES

Place Jacques Mirouze Montpellier Hérault

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Soirée-atelier exceptionnelle avec Pasang Lama Kaji, chaman népalais, autour du tambour chamanique et de la méditation guidée.

Un moment pour ralentir, relâcher le stress et se reconnecter à soi grâce à la vibration du tambour, au souffle et à la présence.

Atelier Cercle de tambours et de méditations guidées

Soirée-atelier exceptionnelle avec Pasang Lama Kaji, chaman népalais, autour du tambour chamanique et de la méditation guidée.

Un moment pour ralentir, relâcher le stress et se reconnecter à soi grâce à la vibration du tambour, au souffle et à la présence.

Au programme

• cercle de tambours (expérience collective et vibratoire)

• méditations guidées accessibles à tous

• recentrage, apaisement du mental et du système nerveux

• espace de transformation intérieure dans un cadre bienveillant

Aucune expérience requise.

Prêt de tambour possible sur demande.

Une soirée profonde, vivante et ressourçante.

Sur réservation .

Place Jacques Mirouze Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 52 34 52 76 one.murielcalventus@gmail.com

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English : ATELIER CERCLE DE TAMBOURS ET DE MÉDITATIONS GUIDÉES

Special evening workshop with Nepalese shaman Pasang Lama Kaji, featuring shamanic drumming and guided meditation.

A moment to slow down, release stress and reconnect with yourself through the vibration of the drum, breath and presence.

L’événement ATELIER CERCLE DE TAMBOURS ET DE MÉDITATIONS GUIDÉES Montpellier a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 OT MONTPELLIER