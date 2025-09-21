Atelier – Cérémonie de thé Musée des arts décoratifs de l’Océan indien (MADOI) Saint-Louis

Atelier – Cérémonie de thé Dimanche 21 septembre, 09h30, 13h30 Musée des arts décoratifs de l'Océan indien (MADOI) La Réunion

Gratuit – groupe de 12 pers / atelier, sur réservation 0262 91 24 30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T07:30:00 – 2025-09-21T09:00:00

Fin : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T13:00:00

En collaboration avec l’Institut Confucius, l’artiste Jiang Yaxim initiera les visiteurs à l’art raffiné de la cérémonie du thé. Moment de partage et de contemplation, cet atelier permettra de découvrir les gestes, les symboles et la philosophie liés à cette pratique ancestrale.

Musée des arts décoratifs de l’Océan indien (MADOI) 17a Chemin Maison Rouge, 97450 Saint-Louis, France Saint-Louis 97450 La Réunion La Réunion 0262912430 https://museesreunion.fr/madoi Le domaine est voué à la production de café dès 1724. Cette culture perdure jusque vers 1860, mais est progressivement remplacée par celle de la canne à sucre à partir du premier tiers du XIXe siècle. Une unité de production de sucre est alors construite et la production de sucre cesse au tout début du XXe siècle. Les bâtiments de l’usine construits en contrebas de la maison principale avoisinent la forge domestique et les écuries. La sucrerie appartient à une séquence distributive qui est restée inchangée malgré le changement de vocation du domaine : les fonction sont étagées le long de l’allée principale qui monte à la maison en traversant successivement une zone d’habitat peu organisée («kan» des esclaves, puis des engagés) , puis une zone de production (argamasse pour le café, puis usine pour le sucre).

Journées européennes du patrimoine 2025