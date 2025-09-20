Atelier Ces lecteurs « sélecteurs » Médiathèque La Sereine CCTA Précy-sous-Thil

Atelier Ces lecteurs « sélecteurs » Médiathèque La Sereine CCTA Précy-sous-Thil samedi 20 septembre 2025.

Atelier Ces lecteurs « sélecteurs »

Médiathèque La Sereine CCTA 6 Rue du Serein Précy-sous-Thil Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Nous convions les usagers de la Médiathèque à prendre part à l’enrichissement de notre fonds adulte.

Ce moment convivial sera l’occasion de recueillir leurs avis sur le choix des livres à ajouter aux collections, qu’il s’agisse de fictions ou de documentaires.

À chaque rencontre, une vingtaine de titres sera proposée, et la moitié d’entre eux viendra enrichir nos rayons en tant que nouveautés ! N’hésitez pas à vous inscrire. .

Médiathèque La Sereine CCTA 6 Rue du Serein Précy-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 71 85 mediatheque@ccterres-auxois.fr

English : Atelier Ces lecteurs « sélecteurs »

German : Atelier Ces lecteurs « sélecteurs »

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Ces lecteurs « sélecteurs » Précy-sous-Thil a été mis à jour le 2025-09-10 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)