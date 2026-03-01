Atelier C’est bientôt Pâques avec La Bulle Créative Frahier-et-Chatebier
Atelier C’est bientôt Pâques avec La Bulle Créative Frahier-et-Chatebier mercredi 25 mars 2026.
Atelier C’est bientôt Pâques avec La Bulle Créative
Salle derrière la mairie Frahier-et-Chatebier Haute-Saône
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 13:30:00
fin : 2026-03-25 16:30:00
Date(s) :
2026-03-25
Atelier C’est bientôt Pâques avec la Bulle Créative et Les Petits Frahioulots
Mercredi 18 mars de 9h30 à 10h30, pour les 3ans 5 ans.
De 13h30 à 16h30 pour les 6-10 ans.
Petite participation de 2€ pour les habitants de Frahier ou 3€ pour les extérieurs.
Dans la salle derrière la mairie de Frahier-et-Chatebier. Atelier suivi d’un goûter.
Sur réservation en écrivant à labullecreative70400@gmail.com .
Salle derrière la mairie Frahier-et-Chatebier 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté labullecreative70400@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier C’est bientôt Pâques avec La Bulle Créative
L’événement Atelier C’est bientôt Pâques avec La Bulle Créative Frahier-et-Chatebier a été mis à jour le 2026-03-03 par RONCHAMP TOURISME