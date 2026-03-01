Atelier C’est bientôt Pâques avec La Bulle Créative Frahier-et-Chatebier

Atelier C’est bientôt Pâques avec La Bulle Créative

Mercredi 18 mars de 9h30 à 10h30, pour les 3ans 5 ans.

De 13h30 à 16h30 pour les 6-10 ans.

Petite participation de 2€ pour les habitants de Frahier ou 3€ pour les extérieurs.

Dans la salle derrière la mairie de Frahier-et-Chatebier. Atelier suivi d’un goûter.

Sur réservation en écrivant à labullecreative70400@gmail.com .

Salle derrière la mairie Frahier-et-Chatebier 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté labullecreative70400@gmail.com

