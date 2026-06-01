ATELIER C’EST QUOI UN SYNTHETISEUR ? MAISON DES JEUNES SALLE DE L’AUTAN Lanta samedi 20 juin 2026.

Lanta

ATELIER C’EST QUOI UN SYNTHETISEUR ?

MAISON DES JEUNES SALLE DE L’AUTAN 2 place de la poste Lanta Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Atelier sonore interactif synthétiseurs, découverte création musicale, exploration du son, expérience immersive pédagogique, idéal curieux musique, événement culturel innovant et ludique.

Découvrez l’envers du son et entrez dans l’univers fascinant des synthétiseurs avec Ghislain Lévêque !

Entre sinusoïdes, dents de scie, filtres et bruit blanc, la “Fabrique de son” vous invite à explorer comment naissent les sons, comment on les transforme… et même comment on crée du silence avec du bruit.

Curieux, mélomane ou simple novice venez expérimenter, écouter et comprendre ce qui se cache derrière les machines qui fabriquent la musique.

Inscription obligatoire avant le 15/06 .

MAISON DES JEUNES SALLE DE L’AUTAN 2 place de la poste Lanta 31570 Haute-Garonne Occitanie quesaquolanta@gmail.com

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English :

Interactive synthesizer sound workshop, music creation discovery, sound exploration, immersive educational experience, ideal music curiosity, innovative and fun cultural event.

L’événement ATELIER C’EST QUOI UN SYNTHETISEUR ? Lanta a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE