Atelier « C’est une danse ? » par la compagnie Pièces détachées Musée des beaux-arts et d’archéologie Besançon

Atelier « C’est une danse ? » par la compagnie Pièces détachées 20 et 21 septembre Musée des beaux-arts et d’archéologie Doubs

Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

En s’inspirant de la pièce de Trisha Brown It’s a draw, enfants et adultes sont invités à venir se mettre en corps et en traces. Sur de grands carrés de papier kraft, les danseurs évoluent tour à tour, crayons et fusains en main. Du mouvement des corps naissent les tracés et les lignes du dessin. Tour à tour, les corps se succèdent et tous composent de manière collaborative un dessin complexe, fait de multiples tracés, de multiples couches.

Musée des beaux-arts et d’archéologie 1 place de la révolution, 25000 Besançon, France Besançon 25000 République Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381878067 https://www.mbaa.besancon.fr Au cœur de la boucle bisontine, à partir d’une ancienne halle aux grains réalisée par l’architecte Pierre Marnotte de 1834 à 1842, la mission de Louis Miquel a consisté à aménager des espaces d’exposition d’un musée. Ce projet, mené entre 1964 et 1970, est décrit par son auteur comme une « sculpture visitable »1. Le parcours de visite de cette ballade architecturale sur base carrée, permet au visiteur de passer du bâtiment neuf à l’ancien pour revenir dans le neuf par une succession de plans et de paliers depuis lesquels sont ménagées des perspectives offrant des points de vue différents sur la construction brute de décoffrage de Miquel. La succession de promenades architecturales rayonnantes, horizontales par niveau, contraste avec le parcours en spirale et la verticalité entre les étages. La promenade au sein de l’édifice s’effectue par l’intermédiaire des rampes de manière ascensionnelle.

© Compagnie Pièces détachées