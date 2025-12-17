Atelier c’était mieux avant…et demain ?

1 Place de la Liberté Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-01-20 14:00:00

fin : 2026-01-20 16:00:00

Date(s) :

2026-01-20

Mardi 20 janvier de 14h à 16h à l’Espace Culturel et Touristique Atelier c’était mieux avant…et demain ? organisé par l’Association Brain Up. .

1 Place de la Liberté Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 29 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier c’était mieux avant…et demain ? Marlenheim a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble