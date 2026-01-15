Atelier Chakra Racine Légendes de druide Lesneven

Atelier Chakra Racine

Légendes de druide 9 Place Maréchal FOCH Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06 21:30:00

Date(s) :

2026-02-06

Parcours d’expérience unique, profond et transformateur, autour des chakras, mêlant lithothérapie et voyage intérieur.

Les chakras, ce sont des centres énergétiques essentiels à notre équilibre physique, émotionnel et intérieur. Les harmoniser, c’est permettre à l’énergie de circuler plus librement… et avancer avec plus de stabilité, de clarté et de sérénité.

Nous commencerons par le chakra racine Muladhara (rouge)

Centre de l’ancrage, de la sécurité, de la stabilité et du lien à la Terre.

– 1ère partie Lithothérapie (avec Damien)

Comprendre le chakra du mois, reconnaître les signes de déséquilibre, découvrir les pierres associées et repartir avec des outils ludiques et concrets pour le rééquilibrer au quotidien.

– 2ème partie Voyage intérieur (avec Aurélie)

Grâce au processus de totem personnel de Stephen Gallegose, tu seras guidé(e) dans un voyage en conscience modifiée, une exploration intérieure au cœur du chakra travaillé.

Dans cet espace symbolique, une rencontre a lieu celle de ton animal totem.

Chaque chakra est relié à un animal totem, porteur de messages, de ressources et de clés précieuses.

Les écouter, les observer et intégrer leurs enseignements permet d’aller mieux au quotidien, de se réharmoniser et de mieux se comprendre.

À chaque séance, tu repars avec

– la pierre correspondant au chakra travaillé,

– l’audio de ta rencontre avec ton animal totem dans ton chakra,

– un livret explicatif pour prolonger et intégrer l’expérience. .

Légendes de druide 9 Place Maréchal FOCH Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 31 16 07 63

