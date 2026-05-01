Atelier Chakras & Céramique Décore-moi Café Céramique Labenne

Labenne

Atelier Chakras & Céramique

Décore-moi Café Céramique 1 avenue de l’océan Labenne Landes

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 14:00:00

fin : 2026-05-10 16:30:00

Date(s) :

2026-05-10

Atelier Chakras & Création (Kinésiologie & Céramique)

Offrez-vous un moment unique pour vous reconnecter à votre énergie et retrouver plus d’équilibre au quotidien.

Cet atelier animé par Sabine Boudeyron vous propose une approche à la fois accessible, douce et concrète pour

Au programme

– Comprendre ses chakras (1h15)

– Découverte des 7 chakras leur rôle, leur influence dans votre quotidien, et comment reconnaître un déséquilibre (manque ou excès d’énergie).

Bilan énergétique personnalisé

Grâce au test musculaire qu’elle pratiquera sur chacun des participants, il sera possible d’identifier l’état de vos chakras en toute simplicité.

Mise en pratique douce

Des exercices simples et accessibles pour rééquilibrer chaque chakra mouvements, respiration, activation énergétique…

Décoration d’une pièce en relation avec le chakra à rééquilibrer en posant une intention positive (harmonie, apaisement, énergie, confiance)

Réservation obligatoire

09 84 68 92 00

cafeceramiquedecoremoi@gmail.com .

Décore-moi Café Céramique 1 avenue de l’océan Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Atelier Chakras & Céramique

Chakras & Creation Workshop (Kinesiology & Ceramics)

Treat yourself to a unique moment to reconnect with your energy and find more balance in your daily life.

L’événement Atelier Chakras & Céramique Labenne a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS