Atelier « Chambre Noire » au Studio Boissière Studio Boissière Montreuil

Atelier « Chambre Noire » au Studio Boissière Studio Boissière Montreuil samedi 20 septembre 2025.

Atelier « Chambre Noire » au Studio Boissière Samedi 20 septembre, 15h00 Studio Boissière Seine-Saint-Denis

A venir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Samedi 20 septembre, de 15h à 19h : Atelier « Chambre Noire », une expérience immersive où les visiteurs pourront poser en studio pour être pris en photo à l’argentique et suivre l’intégratlité du processus du développement du film au tirage en chambre noire de leur portrait.

Durée 1h30, par session de 10 personnes, 14h / 15h30 / 17h / 18h30 : 15 €

Studio Boissière 268 boulevard Aristide Briand 93100 Montreuil Montreuil 93100 Ramenas – Léo-Lagrange Seine-Saint-Denis Île-de-France 06 98 66 52 67 https://studioboissiere.com/ https://www.facebook.com/StudioBoissiere [{« type »: « email », « value »: « studioboissiere.montreuil@gmail.com »}] Plus ancien studio photo de la Ville de Montreuil, le Studio Boissière a débuté son activité commerciale à son adresse actuelle en 1951. Créé par Varastade Kasparian,orphelin rescapé du génocide arménien recueilli près de Blois par la Fondation Karagheusian, ce studio familial a été et reste un lieu de pratique photographique transmise sur 4 générations. Après une formation aux Studios Harcourt, Varastade Kasparian fonde son propre studio et y pratique en famille la photographie de quartier, constitué de deux boutiques, d’une salle de prise de vue et d’un laboratoire argentique, le studio conserve jusqu’à nos jours des archives fixant les événements majeurs de la vie des habitants de cette banlieue ouvrière.

De 1960 à 1970, le fils de Varastade, Roger Kasparian, photograhie les grands de la musique des Sixties, des Beattles aux Who en passant par Sylvie Vartan, Eddy Mitchel, Sheila qui posent sous les projecteurs du Studio Boissière, le fond photo de ‘l’Œil des Sixties’ a été redécouvert par Philippe Manoeuvre en 2012.

Aujourd’hui reconverti en Laboratoire d’Art par Nelta Kasparian et Maccha Kasparian, le Studio Boissière se veut être un acteur culturel où la pratique artistique sert de vecteur à la promotion d’artistes émergents et issus des migrations.

Lieu d’exposition par excellence grâce à ces 25 mètres linéaire de vitrines, on y pratique la photo argentique de la prise de vue au tirage, s’y tiennent également divers ateliers d’artistes ainsi que des soirées musique.

Le Studio Boissière de part son histoire liée à l’immigration fait partie du patrimoine dyonisien, et souhaite que son rayonnement culturel perdure. Métro: Mairie de Montreuil, bus 129 arrêt La Boissière.

Samedi 20 septembre, de 15h à 19h : Atelier « Chambre Noire », une expérience immersive où les visiteurs pourront poser en studio pour être pris en photo à l’argentique et suivre l’intégratlité du du …

Kasparian