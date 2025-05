Atelier Champignon – Parc Accrobranche Accrofury Feuguerolles-Bully, 17 mai 2025 17:00, Feuguerolles-Bully.

Calvados

Atelier Champignon Parc Accrobranche Accrofury Chemin de la Mine Feuguerolles-Bully Calvados

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 17:00:00

fin : 2025-05-17 18:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Venez peindre et décorer votre petit champignon en bois !

Gratuit pour les participants à l’accrobranche, sinon 3 €.

Parc Accrobranche Accrofury Chemin de la Mine

Feuguerolles-Bully 14320 Calvados Normandie +33 6 23 27 50 90 accrofury14@gmail.com

English : Atelier Champignon

Come and paint and decorate your own little wooden mushroom!

Free for tree-climbing participants, otherwise 3?

German : Atelier Champignon

Komm und bemale und verziere deinen kleinen Holzpilz!

Kostenlos für Teilnehmer des Baumkletterns, sonst 3 ?

Italiano :

Venite a dipingere e decorare il vostro piccolo fungo di legno!

Gratuito per i partecipanti all’accrobranche, altrimenti 3€.

Espanol :

¡Ven a pintar y decorar tu propia seta de madera!

Gratuito para los participantes en el accrobranche, si no € 3.

L’événement Atelier Champignon Feuguerolles-Bully a été mis à jour le 2025-05-05 par OT Caen la Mer