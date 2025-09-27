Atelier champignon Médiathèque Portes-lès-Valence
Atelier champignon Médiathèque Portes-lès-Valence samedi 27 septembre 2025.
Atelier champignon
Médiathèque 1 Rue Louis Aragon Portes-lès-Valence Drôme
Tarif :
Date :
Début : 2025-09-27 10:30:00
fin : 2025-09-27 10:30:00
Date(s) :
2025-09-27
Tout savoir sur les champignons.
Médiathèque 1 Rue Louis Aragon Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 40 65 mediatheque.portes-les-valence@valenceromansagglo.fr
English :
Everything you need to know about mushrooms.
German :
Alles über Pilze.
Italiano :
Tutto quello che c’è da sapere sui funghi.
Espanol :
Todo lo que necesita saber sobre las setas.
