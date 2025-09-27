Atelier champignon Médiathèque Portes-lès-Valence

Atelier champignon Médiathèque Portes-lès-Valence samedi 27 septembre 2025.

Atelier champignon

Médiathèque 1 Rue Louis Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Début : 2025-09-27 10:30:00

fin : 2025-09-27 10:30:00

2025-09-27

Tout savoir sur les champignons.

Médiathèque 1 Rue Louis Aragon Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 40 65 mediatheque.portes-les-valence@valenceromansagglo.fr

English :

Everything you need to know about mushrooms.

German :

Alles über Pilze.

Italiano :

Tutto quello che c’è da sapere sui funghi.

Espanol :

Todo lo que necesita saber sobre las setas.

