Atelier champignons Salle des fêtes les Arcades Collonge-en-Charollais

Atelier champignons

Salle des fêtes les Arcades 75, route de Collonge Collonge-en-Charollais Saône-et-Loire

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date :

Début : 2025-11-09 09:00:00

fin : 2025-11-09 13:30:00

Date(s) :

2025-11-09

Un atelier champignons vous permettra, lors d’une randonnée guidée par deux mycologues, de découvrir différentes espèces et d’obtenir toutes les explications pour éviter les confusions entre elles. À la fin de la balade, vous pourrez partager un repas convivial comprenant un velouté et un risotto aux champignons, suivi d’une crêpe à la châtaigne. Activité accessible dès 10 ans, sur inscription. Le repas est compris dans le tarif. .

