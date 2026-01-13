Atelier Chandeleur sucrée/salée La Grande École Le Havre

Atelier Chandeleur sucrée/salée

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 15:00:00

fin : 2026-02-04 17:00:00

Date(s) :

2026-02-04

Venez partager un moment complice avec votre enfant et plonger ensemble dans la magie de la Chandeleur ! Un atelier ludique et gourmand pour réinventer les crêpes sucrées et salées à quatre mains, entre rires, créativité… et belles découvertes.

Durée 2h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

