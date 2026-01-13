Atelier Chandeleur sucrée/salée La Grande École Le Havre
Atelier Chandeleur sucrée/salée La Grande École Le Havre mercredi 4 février 2026.
Atelier Chandeleur sucrée/salée
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04 15:00:00
fin : 2026-02-04 17:00:00
Date(s) :
2026-02-04
Venez partager un moment complice avec votre enfant et plonger ensemble dans la magie de la Chandeleur ! Un atelier ludique et gourmand pour réinventer les crêpes sucrées et salées à quatre mains, entre rires, créativité… et belles découvertes.
Durée 2h
Réservation obligatoire .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
