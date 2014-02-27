ATELIER CHANGEMENT CLIMATIQUE + DE 8 ANS Le Boulou
ATELIER CHANGEMENT CLIMATIQUE + DE 8 ANS Le Boulou vendredi 27 février 2026.
ATELIER CHANGEMENT CLIMATIQUE + DE 8 ANS
4 Rue Arago Le Boulou Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 – 8
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 14:00:00
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Avec l’association leverbleu
Atelier Atelier changement climatique.
Maison de l’eau et de la Méditerranée Le Boulou
Vendredi 27 février à 14h
.
4 Rue Arago Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 50 10 contact@mem-leboulou.fr
English :
With the leverbleu association
Climate change workshop.
Maison de l?eau et de la Méditerranée Le Boulou
Friday, February 27 at 2pm
L’événement ATELIER CHANGEMENT CLIMATIQUE + DE 8 ANS Le Boulou a été mis à jour le 2025-12-09 par VALLESPIR TOURISME