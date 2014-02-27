ATELIER CHANGEMENT CLIMATIQUE + DE 8 ANS

4 Rue Arago Le Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 14:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Avec l’association leverbleu

Atelier Atelier changement climatique.

Maison de l’eau et de la Méditerranée Le Boulou

Vendredi 27 février à 14h

.

4 Rue Arago Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 50 10 contact@mem-leboulou.fr

English :

With the leverbleu association

Climate change workshop.

Maison de l?eau et de la Méditerranée Le Boulou

Friday, February 27 at 2pm

L’événement ATELIER CHANGEMENT CLIMATIQUE + DE 8 ANS Le Boulou a été mis à jour le 2025-12-09 par VALLESPIR TOURISME