Atelier « Changement radical de carrière » HEC Alumni Paris Mercredi 10 décembre, 15h30 sur inscription

Cet atelier répond à un dilemme auquel un nombre important de professionnels fait face au cours de sa carrière. Dans certains cas, ce changement se fait alors que tout va bien et il est relativement facile. Par contre quand certaines choses vont mal, il peut être plus problématique.

En fait, très souvent, les partisans du changement radical de carrière le font de manière trop traditionnelle et rencontrent pour cette raison des difficultés. Ils n’utilisent pas des avenues moins fréquentées (« disruptive).

Cet atelier est fait pour vous si :

Vous donnez trop de crédit à la presse/aux médias (ceux-ci indiquent souvent qu’un changement radical de carrière est quasiment impossible, surtout en temps de crise);

Vous envisagez souvent, à tort, de réaliser un changement radical de carrière alors, qu’en fait, il vous suffit de modifier 1 ou 2 conditions de travail ou de vous déplacer légèrement à l’intérieur de l’organisation pour laquelle vous travaillez;

Vous n’utilisez pas suffisamment l’expérience de ceux qui ont réussi des changements radicaux de carrière, qui semblaient à première vue impossible;

Vous prenez parfois la décision de réaliser un changement radical de carrière, vous définissez vos options, vous avez tous les éléments en main… mais n’arrivez pas à en choisir une;

Vous avez du mal à décidez si un changement radical de carrière doit être effectué alors que vous êtes « En poste » ou attendre d’être « hors poste ».

Vous repartirez avec :

Des exemples de changements radicaux de carrière réussis en temps de crise;

Un outil vous permettant d’analyser objectivement votre situation actuelle;

Des descriptions de situations extrêmes qui démontrent que la dimension psychologique jour un rôle capital dans le succès ou l’échec d’un changement radical de carrière;

5 méthodes intitulées « comment choisir quand le choix est impossible ».

L’intervenant : Daniel Porot, spécialiste de la gestion de carrière, et auteur de 25 ouvrages sur ce thème, est l’un des piliers des séminaires organisés par l’Association.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-10T15:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-10T17:30:00.000+01:00

https://www.hecalumni.fr/fr/event/atelier-changement-radical-de-carriere-10-decembre/2025/12/02/11833

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris