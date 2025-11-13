Atelier chanson EPHAD Fondation Soussial Miramont-de-Guyenne
Atelier chanson EPHAD Fondation Soussial Miramont-de-Guyenne jeudi 13 novembre 2025.
Atelier chanson
EPHAD Fondation Soussial 50 Rue Henri Caillavet Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Début : 2025-11-13
fin : 2025-11-13
2025-11-13
L’EHPAD Fondation Soussial vous propose un atelier chanson. Que vous soyez amateur de chanson française, nostalgique des classiques ou simplement curieux, cet atelier est fait pour vous. Ambiance chaleureuse et conviviale.
EPHAD Fondation Soussial 50 Rue Henri Caillavet Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 88 00
English : Atelier chanson
EHPAD Fondation Soussial offers a song workshop. Whether you’re a fan of French chanson, nostalgic for the classics or simply curious, this workshop is for you. A warm and friendly atmosphere.
German : Atelier chanson
Das Pflegeheim Fondation Soussial bietet Ihnen einen Chanson-Workshop an. Ob Sie ein Liebhaber des französischen Chansons, ein Nostalgiker der Klassiker oder einfach nur neugierig sind, dieser Workshop ist für Sie gemacht. Herzliche und gesellige Atmosphäre.
Italiano :
La Fondation Soussial dell’EHPAD propone un laboratorio di canto. Che siate appassionati di chanson francese, nostalgici dei classici o semplicemente curiosi, questo workshop è per voi. L’atmosfera è calda e amichevole.
Espanol : Atelier chanson
La Fondation Soussial del EHPAD propone un taller de canción. Si es usted un fan de la chanson francesa, un nostálgico de los clásicos o simplemente un curioso, este taller es para usted. El ambiente es cálido y acogedor.
