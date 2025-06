Atelier chansons 33 Rue Armand Caduc, 33190 La Réole La Réole

Atelier chansons Jeudi 3 juillet, 10h00, 19h00 33 Rue Armand Caduc, 33190 La Réole Gironde

Limité à 8 personnes pour l’atelier.

« Les passagers » Atelier d’écriture de chansons conduit par Xavier Barthaburu à La Petite Populaire. En tout 6 heures d’ateliers : écriture, composition et mise en voix, le jeudi 3 juillet de 10h à 13h et 14h à 17h à la Petite Populaire. Tél :06 73 20 36 09 (sur inscription préalable. Places limitées pour la participation à l’atelier).

Restitution de l’atelier à 19h à La Petite Populaire.

Bar et restauration sur place.

06 73 20 36 09

