Atelier Chant à la Ferme de Louisotte

Lieu-dit Malmartel Bétaille Lot

Tarif : – – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 14:30:00

fin : 2026-02-22 17:00:00

2026-02-22

Venez découvrir de manière pratique et joyeuse les réponses à ces questions (et bien d'autres si vous en avez !). Découvrez une technique vocale saine & pratique à travers de jolis chants du monde à plusieurs voix. Cet atelier est animé par Anke, musicienne polyvalente, ainsi qu'éducatrice passionnée. Sa mission est de créer un environnement chaleureux et sécurisant où chacun se sent libre de faire résonner sa voix. Si vous aimez chanter, n'hésitez pas, inscrivez-vous à cette expérience de bien-être très libératrice ! Tout-public à partir de 13 ans

Lieu-dit Malmartel Bétaille 46110 Lot Occitanie +33 6 60 15 81 34 contact@ankevocal.com

English :

How to breathe well to sing? How can I sing more freely? How can I modify the sound of my voice in relation to different styles? …

Come discover the answers to these questions (and many more if you have them!) in a practical and joyful way

L’événement Atelier Chant à la Ferme de Louisotte Bétaille a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Vallée de la Dordogne