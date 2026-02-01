Atelier Chant à la Ferme de Louisotte Bétaille
Atelier Chant à la Ferme de Louisotte Bétaille dimanche 22 février 2026.
Atelier Chant à la Ferme de Louisotte
Lieu-dit Malmartel Bétaille Lot
Tarif : – – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 14:30:00
fin : 2026-02-22 17:00:00
Date(s) :
2026-02-22
Comment bien respirer pour chanter ? Comment chanter plus librement ? Comment modifier le son de ma voix par rapport aux styles différents ? …
Venez découvrir de manière pratique et joyeuse les réponses à ces questions (et bien d'autres si vous en avez !)
Comment bien respirer pour chanter ? Comment chanter plus librement ? Comment modifier le son de ma voix par rapport aux styles différents ? …
Venez découvrir de manière pratique et joyeuse les réponses à ces questions (et bien d'autres si vous en avez !). Découvrez une technique vocale saine & pratique à travers de jolis chants du monde à plusieurs voix. Cet atelier est animé par Anke, musicienne polyvalente, ainsi qu'éducatrice passionnée. Sa mission est de créer un environnement chaleureux et sécurisant où chacun se sent libre de faire résonner sa voix. Si vous aimez chanter, n'hésitez pas, inscrivez-vous à cette expérience de bien-être très libératrice ! Tout-public à partir de 13 ans
.
Lieu-dit Malmartel Bétaille 46110 Lot Occitanie +33 6 60 15 81 34 contact@ankevocal.com
English :
How to breathe well to sing? How can I sing more freely? How can I modify the sound of my voice in relation to different styles? …
Come discover the answers to these questions (and many more if you have them!) in a practical and joyful way
