Atelier chant au Pressoir Jeannolle à Bethon Pressoir Jeannolle Bethon

Atelier chant au Pressoir Jeannolle à Bethon

Pressoir Jeannolle 77 Grande Rue Bethon Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Le Pressoir Jeanolle accueille la chanteuse Gio pour un atelier chant le 4 avril 2026.Tout public

Le Pressoir Jeanolle accueille la chanteuse Gio pour un atelier chant le 4 avril 2026.

Lors de cet atelier convivial, les participants seront invités à découvrir et explorer leur voix dans une ambiance bienveillante et détendue. L’expérience sera accompagnée d’une dégustation de champagne, pour un moment de partage au cœur d’un lieu historique de la Champagne.

Une parenthèse originale mêlant musique, convivialité et découverte. .

Pressoir Jeannolle 77 Grande Rue Bethon 51260 Marne Grand Est +33 6 27 70 09 56

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English : Atelier chant au Pressoir Jeannolle à Bethon

Pressoir Jeanolle welcomes singer Gio for a singing workshop on April 4, 2026.

L’événement Atelier chant au Pressoir Jeannolle à Bethon Bethon a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme de Sézanne et sa région