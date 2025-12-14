Atelier chant autour du spectacle Avec les pieds La Mégisserie Saint-Junien

Atelier chant autour du spectacle Avec les pieds

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien Haute-Vienne

Prolongez la magie du spectacle ! La Mégisserie à Saint-Junien vous convie à un atelier chant convivial en vous ouvrant ses portes. L’occasion parfaite pour replonger dans l’univers musical de la veille et explorer la manière dont théâtre et mélodie se rencontrent. Pendant 1h30, on joue avec sa voix, on réveille son corps et on laisse filer son imagination, guidé par Mariamielle Lamagat, comédienne et chanteuse lyrique, et Jeanne Desoubeaux, metteuse en scène du spectacle. Un moment créatif, simple et joyeux, à partager en famille !

A partir de 8 ans .

