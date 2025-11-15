Atelier chant 2 ruelle sainte-Anne Autun

Atelier chant

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-05 09:30:00

fin : 2026-02-02 11:30:00

Date(s) :

2026-01-05 2026-02-02 2026-03-02 2026-03-30

Venez chanter en petit groupe, un répertoire mêlant la variété française et internationale en ateliers animés par Caroll Ravoahangy qui vous accompagnera également au piano. Les séances sont organisées par session de 5 cours . .

2 ruelle sainte-Anne 2 Ruelle Sainte-Anne Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 43 39 00 ravoahangy.caroll@orange.fr

