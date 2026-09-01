AGENDA · Capvern
Atelier chant A la salle Brassen Capvern
jeudi 17 septembre 2026 · A la salle Brassen · Capvern
Informations pratiques
Capvern
Atelier chant
A la salle Brassen 300 rue des Thermes Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 14:30:00
fin : 2026-09-17 16:30:00
Date(s) :
2026-09-17
Atelier de chant pour tous niveaux.
Tarif : 5€
.
A la salle Brassen 300 rue des Thermes Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46
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English :
Singing workshop for all skill levels.
Price: 5?
L’événement Atelier chant Capvern a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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