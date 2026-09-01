Atelier chant A la salle Brassen Capvern

jeudi 17 septembre 2026 · A la salle Brassen · Capvern

Informations pratiques

Capvern

Atelier chant

A la salle Brassen 300 rue des Thermes Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 14:30:00

fin : 2026-09-17 16:30:00

Date(s) :

2026-09-17

Atelier de chant pour tous niveaux.

Tarif : 5€

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A la salle Brassen 300 rue des Thermes Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46

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English :

Singing workshop for all skill levels.

Price: 5?

L’événement Atelier chant Capvern a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65