ATELIER CHANT CONNEXION Ceyras

ATELIER CHANT CONNEXION

9 Chemin de l’Usine de la Planque Ceyras Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07

fin : 2026-02-11

Un atelier où l’on vient développer sa confiance et sa puissance créatrice, grace à la voix.

Par la voix, je me connecte à moi et aux autres je développe ma puissance créatrice.

Atelier libre, pas d’obligation de régularité.

Réservation par sms. .

9 Chemin de l’Usine de la Planque Ceyras 34800 Hérault Occitanie +33 6 09 88 79 06

English :

A workshop where you can develop your confidence and creative power through your voice.

