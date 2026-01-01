ATELIER CHANT CONNEXION Ceyras
ATELIER CHANT CONNEXION
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-01-07
fin : 2026-02-11
Un atelier où l’on vient développer sa confiance et sa puissance créatrice, grace à la voix.
Par la voix, je me connecte à moi et aux autres je développe ma puissance créatrice.
Atelier libre, pas d’obligation de régularité.
Réservation par sms. .
9 Chemin de l’Usine de la Planque Ceyras 34800 Hérault Occitanie +33 6 09 88 79 06
English :
A workshop where you can develop your confidence and creative power through your voice.
